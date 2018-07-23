Помпео заявив, що влада Ірану отримує вигоду від корупції

Державний секретар США Майк Помпео порівняв керівництво Ірану з мафією. Про це він заявив виступаючи з промовою у Фонді Рональда Рейгана в Каліфорнії, повідомляє DW.

Так, Помпео заявив, що президент Ірану Хасан Роухани і глава зовнішньополітичного відомства Ірану Джавад Зариф - "відполіровані ширми для міжнародного шахрайства".

"Іраном керує щось більше схоже на мафію, ніж на уряд", - сказав він, зазначивши, що влада Ірану отримує вигоду від корупції.

При цьому, Помпео зазначив, що США допоможуть іранцям, які незадоволені своїм керівництвом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп застеріг президента Ірану від загроз Сполученим Штатам.