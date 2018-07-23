Трамп предостерег Рухани от угроз США

По словам Трампа, угрозы Ирана могут спровоцировать беспрецедентные последствия

Президент США Дональд Трамп предостерег президента Исламской республики Иран Хассана Рухани от угроз Соединенным Штатам. Об этом Трамп написал в Twitter.

В сообщении Трамп написал, что угрозы Ирана могут спровоцировать беспрецедентные последствия.

"Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши сумасшедшие слова о насилии и смерти. Будьте осторожны!" - написал Трамп.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER THE CONSEQUENCES LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2018 г.

Напомним, 22 июля Рухани предостерег Трампа от необдуманных действий, которые могут привести к войне.

Как известно, в начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), а также о возобновлении санкций в отношении Тегерана, так и против стран, которые развивают торгово-экономические отношения с Ираном.