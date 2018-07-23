Трамп предостерег Рухани от угроз США

Новости Политика 23.07.2018 - 07:22
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

По словам Трампа, угрозы Ирана могут спровоцировать беспрецедентные последствия

Президент США Дональд Трамп предостерег президента Исламской республики Иран Хассана Рухани от угроз Соединенным Штатам. Об этом Трамп написал в Twitter.

В сообщении Трамп написал, что угрозы Ирана могут спровоцировать беспрецедентные последствия.

"Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши сумасшедшие слова о насилии и смерти. Будьте осторожны!" - написал Трамп.

Трамп предостерег Рухани от угроз США

Напомним, 22 июля Рухани предостерег Трампа от необдуманных действий, которые могут привести к войне.

Как известно, в начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), а также о возобновлении санкций в отношении Тегерана, так и против стран, которые развивают торгово-экономические отношения с Ираном.

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