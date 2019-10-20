Помпео сообщил о соблюдении перемирия в Сирии

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что перемирие на севере Сирии по большей части соблюдается, и ожидает отвода курдских сил. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC, которое вышло в эфир в воскресенье.

Говоря о достигнутом США и Турцией соглашении о приостановке боевых действий, он отметил: "Мы выступили с совместным заявлением, мы полагаем, что это поможет спасти жизни людей".

Комментируя соблюдение перемирия, Помпео добавил: "До сих пор оно работало, нужно еще многое сделать для дальнейшего его выполнения".

По его информации, на севере Сирии "сравнительно мало боевых действий", в ряде мест был зафиксирован "беспорядочный огонь из стрелкового оружия".

По словам госсекретаря, "прошлой ночью раненых вывезли из города Рас-эль-Айна".

Напомним, Турция приостанавливает военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам вывести войска из "безопасной зоны". В частности, все действия в рамках операции "Источника мира" будут приостановлены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода курдов.

Добавим, что турецкая армия без боя заняла город Рас-эль-Айн на севере Сирии. Бои за этот населенный пункт шли с самого начала военной операции Анкары против курдских формирований.