Помпео: Россия и США имеют разные взгляды по Украине

Российская Федерация и США на сегодня имеют разные взгляды в отношении украинского вопроса. Об этом по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает пресс-служба Госдепа.

По словам Помпео, в ряде вопросов подходы Вашингтона и Москвы кардинально отличаются.

"Вы упомянули об Украине. Мы имеем различные взгляды на то, как должен продвигаться украинский вопрос", - заявил он.

Отметим, накануне Помпео выразил надежду, что РФ сумеет договориться с новыми властями в Киеве и освободит украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

Напомним, госсекретарь США также подчеркнул, что Вашингтон не потерпит вмешательства России в очередные выборы.

"Я бы посоветовал им (России, - ред.) этого не делать. Мы этого не потерпим", - добавил госсекретарь США.

Отметим, в прошлом году советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча президентов США и России не будет возможна до тех пор, пока Москва не освободит захваченные украинские корабли и их экипаж.