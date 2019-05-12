Помпео рассказал о мерах США в случае агрессии Ирана

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео рассказал, что США готовит меры на случай агрессии со стороны Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Как сообщил Помпео, Вашингтон усиливает американские войска на Ближнем Востоке на случай, если Иран попытается нанести ущерб интересам США в Ираке, Афганистане или Йемене. Однако Помпео добавил, что США готовы к консультациям с Тегераном.

"Мы приняли необходимые меры, чтобы укрепить, насколько это возможно, нашу безопасность в регионе", - рассказал госсекретарь США.

Он отметил, что в случае агрессии со стороны Ирана, Соединенные Штаты "будут готовы дать надлежащий ответ". Помпео подчеркнул, что целью Вашингтона является не война, а изменение поведения иранских властей.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран отказался от переговоров с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил заместитель командующего Корпуса стражей революции Ядолла Джавани.

Ранее, Трамп объявил санкции против иранской металлургической и горнодобывающей промышленности. Указ касается производства стали, алюминия, меди и железа в Иране. Ограничительные меры направлены как против производителей и владельцев производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует иранским металлами.

Обострение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном связано с недавним заявлением руководства Ирана об отказе придерживаться некоторых обязательств в рамках ядерной сделки.