Помпео провел переговоры с Пристайко

Фото: Майк Помпео (Wikipedia)

Помпео заверил в поддержке Украины

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник провел разговор с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

Отмечается, что Помпео поздравил главу МИД Украины с недавним назначением на этот пост. Помпео вновь подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, поскольку она продвигает важные реформы по борьбе с коррупцией, укреплению верховенства закона и созданию экономической среды, которая способствует конкуренции и инвестициям.

Также госсекретарь подчеркнул неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.

Ранее Майк Помпео выразил надежду, что смена руководства в Украине будет способствовать мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

"Мы активно пытаемся найти верный набор решений. Надеемся, это можно развязать. Мы также действительно надеемся, что новое руководство в Украине придаст новый импульс нормандскому формату", - заявил дипломат.

Напомним, 23 сентября начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в США для участия в Генассамблее ООН. Там он встретится с президентом США Дональдом Трампом.