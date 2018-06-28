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Помпео прокомментировал протесты в Иране

НовостиПолитика    28.06.2018 - 02:29
Фото: Майк Помпео (flickr.com)
Фото: Майк Помпео (flickr.com)

США осуждает иранскую власть за подавление протестов и аресты демонстрантов

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал протесты в Иране. Об этом информирует "Голос Америки".

Он сообщил, что США осуждает иранскую власть за подавление протестов и аресты демонстрантов, демонстрируя отказ услышать жалобы населения. Он отметил, что иранский народ "устал от коррупции, несправедливости и некомпетентности своих лидеров. Мир слышит его голос".

"Правительство Ирана растрачивает ресурсы своей страны, будь то авантюры в Сирии, поддержка "Хезболлы", ХАМАСа или бесполезное расширение ядерной программы, что лишь усилит страдания иранского народа. Как я уже говорил ранее, никого не должно удивлять, что протесты в Иране продолжаются. Иранские граждане требуют, чтобы их лидеры делились с ними богатствами страны и удовлетворяли их законные нужды", - заявил госсекретарь.

Напомним, член Верховного суда США Энтони Кеннеди уходит в отставку.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Иран, Майк Помпео  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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