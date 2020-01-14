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Помпео пригрозили повесткой в суд, если не предоставит информацию по Ирану

Новости » Политика     14.01.2020 - 21:44
Помпео пригрозили повесткой в суд, если не предоставит информацию по Ирану
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

В Конгрессе пригрозили Помпео повесткой, если не предоставит информацию по Ирану

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов пригрозил вызвать повесткой госсекретаря Майка Помпео, если тот не предоставит информацию о политике в отношении Ирана и иранских распоряжениях президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Представитель демократов Элиот Энгель заявил, что во вторник, 14 января, направит письмо Помпео и министру обороны Майку Эсперо с просьбой получить информацию об ударе, в результате которого погиб иранский военный командующий Кассем Сулеймани.

Комитет под руководством демократов стремится получить дополнительную информацию об убийстве иранского командующего.

Напомним, 3 января США нанесли авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек. Тогда Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".

В ответ Иран 9 января провел атаку на американские базы в Ираке. По словам постоянного представителя Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, Тегеран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет совершать новых военных атак в случае отсутствия агрессии со стороны США.

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