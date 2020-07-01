Помпео о приглашении России в G7: решение принимает Трамп

Решение о приглашении российского лидера Владимира Путина на саммит "Большой семерки" (G7) зависит от президента США Дональда Трампа. Окончательное решение остается за американским лидером.

Об этом на пресс-брифинге заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Как отметил американский госсекретарь, Вашингтону необходимо больше говорить с Москвой, но решение о приглашение России на саммит принимает Трамп.

"Что касается России и G7. Когда они были в ней (группе - ред.) - они приносили проблемы. Сейчас они вне ее, но они продолжают представлять для нас риск. Мы должны разговаривать с русскими. Президент решает, какие гости приедут на саммит, это его решение, и я, конечно, оставлю это на его усмотрение. Но я уверен, что очень важно чаще взаимодействовать с Россией ", - сказал Помпео.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на нынешний саммит G7 в качестве наблюдателя. Также американский лидер предложил расширить формат G7, вернув в него Россию. Против этого сразу же выступили Британия, Канада и Европейский союз.

Трамп объяснял, что возвращение России в G7 поможет в будущем договориться с ней о ядерном пакте.

Саммит G7 должен состояться в сентябре в США после переноса из-за пандемии коронавируса.