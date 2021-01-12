Помпео планує звинуватити Іран у зв'язках з "Аль-Каїдою", - Reuters

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Державний секретар США Майк Помпео планує сьогодні, 12 січня, звинуватити Іран у зв'язках з терористичною організацією "Аль-Каїда". Нібито Іран надав притулок і підтримку лідерам терористів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

У своєму виступі Помпео може послатися на розсекречену інформацію щодо ліквідації одного з лідерів "Аль-Каїди", яка відбулася в Тегерані у серпні 2020 року.

Раніше про вбивство одного з лідерів "Аль-Каїди" Абу Мухаммада аль-Масрі в листопаді повідомила газета The New York Times. За її інформацією, операцію з ліквідації терориста провели ізраїльські спецслужби за вказівкою США. При цьому Іран таку інформацію спростував, заявивши, що на території країни немає терористів. Аль-Масрі звинувачувався в організації вибухів у 1998 році двох посольств США в Африці.

Таку заяву Помпео планує зробити за вісім днів до передачі влади нової адміністрації США на чолі з президентом Джо Байденом.

Раніше РБК-Україна писало, що в Малі в листопаді 2020 року був також ліквідований один з ватажків терористичної організації "Аль-Каїда" Баха Мусу Аг.

Також повідомлялося, що Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти терористичних організацій ІДІЛ і "Аль-Каїди".