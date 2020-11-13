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В Мали ликвидировали главаря "Аль-Каиды"

Пятница 13 ноября 2020 11:51
В Мали ликвидировали главаря "Аль-Каиды"
Фото: боевики "Аль-Каиды" (salamnews org)
Автор: Андрей Козловский

Французские военные в Мали ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" Баха Аг Мусса. Он также был военным руководителем террористической группировки "Объединение за победу ислама и мусульман" (RVIM).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства вооруженных сил Франции.

Как сообщается, джихадиста убили 10 ноября в регионе Менака в результате специальной операции французских военных с применением вертолетов и наземных сил. Она проводилась в рамках антитеррористической операции "Бархан" в африканском регионе Сахель.

Отмечается, что бывший офицер вооруженных сил Мали, полковник, Бах Аг Мусса причастен к совершению многих террористических атак. Он был включен Советом безопасности ООН в список международных террористов.

Напомним, ранее на севере Мали специальное подразделение Вооруженных сил Франции ликвидировал главаря террористической группировки "Аль-Каида".

Также РБК-Украина писало, что в конце октября Силы безопасности Афганистана в провинции Газни ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" Абу Мухсина аль-Масри, который числился в списке самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований США.

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