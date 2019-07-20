Помпео отверг обвинения Северной Кореи

Государственный секретарь США Майк Помпео опроверг обвинения Северной Кореи, которая утверждает, что планируется возобновление совместных американо-южнокорейских маневров. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам представителя МИД Северной Кореи, на встрече с Ким Чен Ыном в июне президент США Дональд Трамп подтвердил, что эти учения будут прекращены. Таким образом, по утверждению северокорейской стороны, решение США было бы "явным нарушением" договоренности, достигнутой на саммите в Сингапуре в прошлом году.

Представитель КНДР также сказал, что это решение США поставит под угрозу возобновление переговоров с Соединенными Штатами о будущем северокорейской ядерной программы. МИД КНДР заявил, что "односторонний отказ Вашингтона от своих обязательств" побудил Пхеньян пересмотреть свои обязательства по прекращению испытаний баллистических ракет.

Помпео сказал, что "видел эти комментарии", но считает, что США "делают именно то, что президент Трамп пообещал председателю Киму". Он также сказал, что уверен, что переговоры с Северной Кореей будут продолжены.

США и Южная Корея приостановили проведение крупномасштабных ежегодных маневров, однако учения меньшего масштаба продолжаются.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки (США) и Южная Корея решили прекратить ряд совместных командно-штабных учений.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп 30 июня встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.