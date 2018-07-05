Помпео отправился в КНДР для переговоров по ядерному разоружению Корейского полуострова

Госдеп США надеется на выполнение соглашений, достигнутых между лидерами США и КНДР во время саммита в Сінгапуті

Государственный секретарь соединенных Штатов Америки (США) Майк Помпео 5 июля 2018 отправился в Северную Корею (КНДР) для следующего раунда консультаций по ядерному разоружению Корейского полуострова. Об этом в Twitter сообщила представитель Госдепа Дженнифер Ноєрт.

"Госсекретарь Помпео на пути к КНДР для следующего раунда консультаций. Мы стремимся к денуклеаризации Северной Кореи, как отметил президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на на Сингапурском саммите", - отметила Ноєрт.

В свою очередь Помпео в своем Twitter отметил, что уже ждет продолжения работы по окончательной, полностью подтвержденной денуклеаризации КНДР, "как это было согласовано лидером Кимом".

Госсекретарь США также отметил, что взял с собой в поездку печать.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп назвал "добрым" диалог с КНДР.

Ранее сообщалось, что США могут демонтировать основную часть оружейных программ Северной Кореи в течение года.