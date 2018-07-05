Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Помпео отправился в КНДР для переговоров по ядерному разоружению Корейского полуострова

НовостиПолитика    05.07.2018 - 21:39
Фото: Майк Помпео (lickr.com Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (lickr.com Gage Skidmore)

Госдеп США надеется на выполнение соглашений, достигнутых между лидерами США и КНДР во время саммита в Сінгапуті

Государственный секретарь соединенных Штатов Америки (США) Майк Помпео 5 июля 2018 отправился в Северную Корею (КНДР) для следующего раунда консультаций по ядерному разоружению Корейского полуострова. Об этом в Twitter сообщила представитель Госдепа Дженнифер Ноєрт.

"Госсекретарь Помпео на пути к КНДР для следующего раунда консультаций. Мы стремимся к денуклеаризации Северной Кореи, как отметил президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на на Сингапурском саммите", - отметила Ноєрт.

В свою очередь Помпео в своем Twitter отметил, что уже ждет продолжения работы по окончательной, полностью подтвержденной денуклеаризации КНДР, "как это было согласовано лидером Кимом".

Госсекретарь США также отметил, что взял с собой в поездку печать.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп назвал "добрым" диалог с КНДР.

Ранее сообщалось, что США могут демонтировать основную часть оружейных программ Северной Кореи в течение года.

Представители США и КНДР впервые провели переговоры после встречи Трампа и Ким Чен Ына США может за год провести денуклеаризацию Северной Кореи, - Болтон
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь