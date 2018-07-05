Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Помпео вирушив у КНДР для переговорів щодо ядерного роззброєння Корейського півострова

НовиниПолітика    05.07.2018 - 21:39
Фото: Майк Помпео (lickr.com Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (lickr.com Gage Skidmore)

Держдеп США сподівається на виконання угод, досягнутих між лідерами США та КНДР під час саміту в Сінгапурі

Державний секретар сполучених Штатів Америки (США) Майк Помпео 5 липня 2018 вирушив у Північну Корею (КНДР) для наступного раунду консультацій щодо ядерного роззброєння Корейського півострова. Про це у Twitter повідомила речник Держдепу Хізер Ноєрт.

"Держсекретар Помпео на шляху до КНДР для наступного раунду консультацій. Ми прагнемо до денуклеаризації Північної Кореї, як зазначив президент Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин на на Сінгапурському саміті", - зазначила Ноєрт.

У свою чергу Помпео в своєму Twitter зазначив, що вже чекає на продовження роботи щодо остаточної, повністю підтвердженої денуклеаризації КНДР, "як це було узгоджено лідером Кімом".

Держсекретар США також зазначив, що взяв з собою у поїздку печатку.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав "добрим" діалог з КНДР.

Раніше повідомлялося, що США можуть демонтувати основну частину збройових програм Північної Кореї протягом року.

Представники США і КНДР вперше провели переговори після зустрічі Трампа та Кім Чен Ина США може за рік провести денуклеаризацію Північної Кореї, - Болтон
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся