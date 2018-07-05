Помпео вирушив у КНДР для переговорів щодо ядерного роззброєння Корейського півострова

Держдеп США сподівається на виконання угод, досягнутих між лідерами США та КНДР під час саміту в Сінгапурі

Державний секретар сполучених Штатів Америки (США) Майк Помпео 5 липня 2018 вирушив у Північну Корею (КНДР) для наступного раунду консультацій щодо ядерного роззброєння Корейського півострова. Про це у Twitter повідомила речник Держдепу Хізер Ноєрт.

"Держсекретар Помпео на шляху до КНДР для наступного раунду консультацій. Ми прагнемо до денуклеаризації Північної Кореї, як зазначив президент Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин на на Сінгапурському саміті", - зазначила Ноєрт.

У свою чергу Помпео в своєму Twitter зазначив, що вже чекає на продовження роботи щодо остаточної, повністю підтвердженої денуклеаризації КНДР, "як це було узгоджено лідером Кімом".

Держсекретар США також зазначив, що взяв з собою у поїздку печатку.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав "добрим" діалог з КНДР.

Раніше повідомлялося, що США можуть демонтувати основну частину збройових програм Північної Кореї протягом року.