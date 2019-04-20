Помпео отклонил требование КНДР о его замене на переговорах о денуклеаризации

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (США) Майк Помпео отклонил требование Северной Кореи о его замене на переговорах по денуклеризации КНДР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Госсекретарь отметил, что он и спецпосланник США в Северной Корее Стивен Биган будут работать в данном направлении и далее.

"Ничего не изменилось, мы продолжаем работать. Я все еще руковожу командой", - заявил Помпео.

Он также добавил, что США "будет продолжать оказывать давление на Северную Корею, чтобы она отказалась от всего своего оружия массового уничтожения, баллистических ракет".

Напомним, 18 апреля власти Северной Кореи заявили, что не хотят видеть госсекретаря Соединенных Шатов Майка Помпео в качестве представителя на переговорах.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп не исключил возможность третьей встречи с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном. Трамп сказал, что после переговоров с лидером КНДР удалось добиться хороших результатов, хотя Вашингтон не получил того, чего хотел от встреч с Ким Чен Ыном. Он сказал, что стороны достигли прогресса.

Трамп убежден, что в отношениях с КНДР "со временем удастся достичь множества замечательных результатов".