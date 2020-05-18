Помпео обсудил с главой МИД Германии тему Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии. Во время разговора они обсудили тему Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Также политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу с коронавирусом.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас обсудили усилия по борьбе с COVID-19. Также госсекретарь и министр обсудили сотрудничество Германии и США по ряду глобальных вызовов, чтобы противодействовать продолжающейся агрессии России против Украины и противостоять дестабилизирующим действиям Ирана на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Стороны обсудили развитие стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами и взаимовыгодного экономического сотрудничества.

Кроме того, Майк Помпео пообещал украинскому главе МИД продолжение антироссийских санкций. При этом он отметил, что санкции против Российской Федерации будут действовать до тех пор, пока официальная Москва не выполнит минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма.