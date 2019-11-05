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Помпео назвав пріоритети політики Трампа щодо України

Новини » Політика     05.11.2019 - 09:49
Помпео назвав пріоритети політики Трампа щодо України
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео заявив, що США допомагають Україні у боротьбі з корупцією та російською агресією

Політика президента США Дональда Трампа щодо України зосереджується на кількох речах. Про це інтерв'ю радіо KCMO заявив державний секретар США Майк Помпео.

За його словами, Україна є країною з глибокою історією корупції.

"Наша місія, місія посла Курта Волкера була дуже ясною. Вона полягала в тому, щоб створити набір інструментів, щоб президент Зеленський та його команда змогла виконати те, що обіцяла під час своєї кампанії, знизити ризики корупції", - зазначив Помпео.

Він також підкреслив, що попередній президент США Барак Обама не надав Україні "необхідні інструменти для збереження нації" після захоплення Криму і агресії на Донбасі.

"Президент Трамп послідовно надавав системи озброєнь українського народу. Ми дали їм технічну допомогу, яку попередня адміністрація відмовилася давати. Ми активно допомагали українському народу, і ми всі разом у Державному департаменті були зосереджені на вказівках президента щодо того, як ми можемо сформувати Україну, орієнтовану на Захід, яка збереже демократію, свободу в Україні та Європі, яка також захищає американців", - додав Помпео.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що у нього дуже хороші відносини з Україною.

Крім того, він підкреслив, що хотів би бачити в Білому домі українського президента Володимира Зеленського. До цього Трамп зустрічався із Зеленським у Нью-Йорку в ході візиту останнього на Генасамблею ООН. Тоді ж розгорівся скандал з тиском президента США на Зеленського, в результаті якого Білий дім оприлюднив стенограму переговорів лідерів обох країн.

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