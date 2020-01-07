Помпео назвал ликвидацию Сулеймани "правильным решением"

Государственный секретарь США Майк Помпео считает ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани "правильным решением". Об этом он заявил на брифинге в Госдепе.

В частности, на пресс-конференции Помпео выступил в защиту ликвидации Сулеймани и назвал ее "правильным решением". Он также опроверг заявления Тегерана о том, что генерал находился в Ираке с дипломатической миссией.

"Кто-нибудь верит, что Сулеймани находился там с миссией по установлению мира? Мы знаем, что это неправда", - отметил он и добавил, что заявления официальных лиц Ирана являются ничем иным, как пропагандой.

Напомним, 3 января США нанесли авиаудар по колонне Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семеро человек. По данным Washington Post, одним из главных сторонников операции был Майк Помпео. А президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".

Отметим, Высший совет национальной безопасности Ирана уже разработал 13 вариантов ответа США на убийство Сулеймани.