Помпео назвал Компартию Китая "центральной угрозой нашего времени"

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

По мнению госсекретаря США, текущий век должен пройти под эгидой западных принципов

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео считает китайскую Коммунистическую партию одной из основных угроз нынешнего времени. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Хотя мы все еще должны быть чрезвычайно бдительными в отношении террора... Коммунистическая партия Китая представляет центральную угрозу нашего времени", - заявил Помпео.

По словам госсекретаря, "Соединенные Штаты и их союзники должны владеть необходимой военной и технологической мощью для обеспечения того, чтобы в текущем веке правили западные демократические принципы".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 15 января США и Китай подписали первую часть торговой сделки, которая включает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг.

Одновременно с тем Соединенные Штаты в этом году планируют начать процесс переориентации войск заграницей в связи с вызовами со стороны Китая и России.