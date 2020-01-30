ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Помпео назвал Компартию Китая "центральной угрозой нашего времени"

Новости » В мире     30.01.2020 - 15:29
Помпео назвал Компартию Китая "центральной угрозой нашего времени"
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

По мнению госсекретаря США, текущий век должен пройти под эгидой западных принципов

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео считает китайскую Коммунистическую партию одной из основных угроз нынешнего времени. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Хотя мы все еще должны быть чрезвычайно бдительными в отношении террора... Коммунистическая партия Китая представляет центральную угрозу нашего времени", - заявил Помпео.

По словам госсекретаря, "Соединенные Штаты и их союзники должны владеть необходимой военной и технологической мощью для обеспечения того, чтобы в текущем веке правили западные демократические принципы".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 15 января США и Китай подписали первую часть торговой сделки, которая включает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг.

Одновременно с тем Соединенные Штаты в этом году планируют начать процесс переориентации войск заграницей в связи с вызовами со стороны Китая и России.

Министр торговли США отложил поездку в Китай США предлагают Китаю помощь в связи со вспышкой коронавируса
Новости Украины Соединенные Штаты Америкиоружие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь