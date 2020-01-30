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Помпео назвав Компартію Китаю "центральною загрозою нашого часу"

Новини » В світі     30.01.2020 - 15:29
Помпео назвав Компартію Китаю "центральною загрозою нашого часу"
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

На думку держсекретаря США, поточне століття має пройти під егідою західних принципів

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео вважає китайську Комуністичну партію одною із головних загроз нинішнього часу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Хоча ми все ще повинні бути надзвичайно пильними щодо терору... Комуністична партія Китаю представляє центральну загрозу нашого часу", - заявив Помпео.

За словами держсекретаря, "Сполучені Штати та їх союзники повинні володіти необхідною військової і технологічною міццю для забезпечення того, щоб у поточному столітті правили західні демократичні принципи".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 15 січня США і Китай підписали першу частину торгової угоди, яка включає реформи економічного і торгового режиму Китаю в галузях інтелектуальної власності, трансферу технологій, сільського господарства і фінансових послуг.

Одночасно з тим Сполучені Штати в цьому році планують почати процес переорієнтації військ закордоном у зв'язку з викликами з боку Китаю та Росії.

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