Помпео и Лавров провели переговоры

Это первая встреча Помпео с Лавровым с момента его назначения госсекретарем США

Государственный секретарь США Майк Помпео и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров параллельно со встречей президентов стран Дональда Трампа и Владимира Путина также провели переговоры. Об этом сообщает МИД РФ в своем Twitter.

Следует подчеркнуть, что это первая их встреча с момента назначения Майка Помпео на пост госсекретаря Штатов.

"В Хельсинки также ведутся переговоры государственного секретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - ранее отмечало издание CNN.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча Трампа и Путина продлится полтора часа. Так, сначала президенты проведут переговоры один на один, а затем к ним присоединятся американская и российская делегации.

По итогам саммита должна быть принята совместная декларация, которая будет озвучена в ходе пресс-конференции.

Ранее анонсировалось, что Лавров и Помпео также проведут встречу.

Добавим, немецкий политолог Андреас Умланд в комментарии РБК-Украина сказал, что результатом встречи глав США и России может быть освобождение украинских политзаключенных. Он также предположил, что РФ готова пойти на уступки в вопросе Донбасса, чтобы сократить санкции.