Помпео і Лавров провели переговори

Це перша зустріч Помпео з Лавровим з моменту його призначення держсекретарем США

Державний секретар США Майк Помпео та глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров паралельно із зустріччю президентів країн Дональда Трампа та Володимира Путіна також провели переговори. Про це повідомляє МЗС РФ у своєму Twitter.

Слід підкреслити, що це перша їх зустріч з моменту призначення Майка Помпео на посаду держсекретаря Штатів.

"У Гельсінкі також ведуться переговори державного секретаря США Майка Помпео та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова", - раніше зазначало видання CNN.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч Трампа і Путіна триватиме півтори години. Так, спочатку президенти проведуть переговори один на один, а після цього до них приєднаються американська та російська делегації.

За підсумками саміту повинна бути прийнята спільна декларація, яка буде озвучена в ході прес-конференції.

Раніше анонсувалося, що Лавров і Помпео також проведуть зустріч.

Додамо, німецький політолог Андреас Умланд у коментарі РБК-Україна сказав, що результатом зустрічі глав США та Росії може бути звільнення українських політв'язнів. Він також припустив, що РФ готова піти на поступки у питанні Донбасу, щоб скоротити санкції.