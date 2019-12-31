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Помпео и генсек ООН обсудили авиаудары США в Сирии и Ираке

Новости » В мире     31.12.2019 - 03:38
Помпео и генсек ООН обсудили авиаудары США в Сирии и Ираке
Фото: Майк Помпео (flickr.com gageskidmore)

Помпео обсудил с Гутерришем нападения в Ираке, которые привели к гибели американца

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем удары Вашингтона по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепартамента Морган Ортэгус, опубликованное на сайте ведомства.

"Помпео обсудил с генеральным секретарем Гутерришем недавние нападения в Ираке, которые привели к трагической гибели американского гражданина и поставили под угрозу жизни многих других американцев. Госсекретарь вновь заявил, это что меры оборонительного характера, принятые Соединенными Штатами в ответ на это, были направлены на сдерживание Ирана", - рассказала дипломат.

Напомним, американские военные нанесли авиаудары по Ираку и Сирии по пяти объектам, которые, по словам Пентагона, связаны с иранской армией, обвиняемой в серии нападений на американскую военную базу.

Как сказал министр обороны США Марк Эспер, США нанесли удары по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В частности, удары пришлись по трем местам группировки в западном Ираке и двум в восточной Сирии, включая склады оружия и базы командования и контроля ополчения.

Как сообщалось, 28 декабря Несколько ракет были выпущены по военной базе К1 рядом с городом Киркук на севере Ирака. В результате обстрела погиб американский гражданский контрактник, несколько военных США и Ирака были ранены.

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