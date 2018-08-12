Помпео и Фриланд обсудили ситуацию в Украине

В ходе телефонного разговора госсекретарь США и глава МИД Канады также обсудили спор с Саудовской Аравией и Иран

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой Министерства иностранных дел Канады Христей Фриланд, в ходе которых, в том числе, обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

"Госсекретарь Майкл Помпео беседовал сегодня с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Они обсудили спор между Саудовской Аравией и Канадой относительно призыва Канады к освобождению активистов. Секретарь также обсудил Иран и Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 августа президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Среди основных тем разговора были деоккупация Крыма, освобождение политзаключенных, "Северный поток-2" и сохранение санкций против России. Также Порошенко поблагодарил Помпео за недавнюю декларацию о непризнании попытки аннексии украинского Крыма Российской Федерацией.