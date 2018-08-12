Помпео і Фріланд обговорили ситуацію в Україні

Під час телефонної розмови держсекретар США і глава МЗС Канади також обговорили суперечку з Саудівською Аравією та Іран

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео провів телефонні переговори з главою Міністерства закордонних справ Канади Христею Фріланд, під час яких, в тому числі, обговорили ситуацію в Україні. Про це повідомляється на сайті Держдепу.

"Держсекретар Майкл Помпео розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Вони обговорили суперечку між Саудівською Аравією та Канадою щодо заклику Канади до звільнення активістів. Секретар також обговорив Іран і Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 серпня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео. Серед основних тем розмови були деокупація Криму, звільнення політв'язнів, "Північний потік-2" і збереження санкцій проти Росії. Також Порошенко подякував Помпео за недавню декларацію про невизнання спроби анексії українського Криму Російською Федерацією.