Помпео и Епифаний обсудили притеснения верующих Крыма и ОРДЛО

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с предстоятелем Православной Церкви Митрополитом Епифанием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Отмечается, что Епифаний и Помпео поделились своим беспокойством относительно нарушений религиозных свобод в оккупированном Россией Крыму, а также на контролируемой Россией территории Донбасса.

"Участники встречи выразили надежду на дипломатическое урегулирование подстрекаемого Россией конфликта на востоке Украины, который длится уже шестой год, и подчеркнули потребность в заживлении ран войны и в развитии единства", - говорится в сообщении.

Кроме того, Помпео приветствовал митрополита Епифания с наградой Athenagoras по защите прав человека, которой отметили его усилия по защите возможностей украинцев совершать богослужения в соответствии с своей веры без внешнего вмешательства.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что удовлетворен работой Госдепа США в вопросе Украины.

РБК-Украина писало, что Помпео утверждает, что не видел свидетельства того, что Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Киева в обмен на предоставление финансовой и военной помощи.