С помощью "выборов" на Донбассе РФ хочет повторить Приднестровье, - Тука

Фото: Георгий Тука (РБК-Украина)

По мнению замминистра, Москва пытается легитимизировать главарей боевиков

Россия организовала незаконные выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей для легитимизации главарей самоназваних республик, чтобы подтолкнуть украинские власти к прямым переговорам с ними, как это было на оккупированной территории Молдовы - в Приднестровье. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

"Это очередная угроза, срежиссированная Кремлем. Она заключается в следующем: обратите внимание, как в последние полгода активизировались прокремлевские силы. Которые сегодня, кстати, продемонстрировали свое объединение, первый шаг сделали Бойко с Рабиновичем. И внедряют в общество тезис о необходимости так называемых прямых переговоров. Это тот самый сценарий, который в свое время был успешно реализован Москвой в Молдове, когда заставили фактически начать прямые переговоры с Тирасполем. Результат мы все видели», - считает Тука.

По его мнению, благодаря псевдовыборам Москва пытается легитимизировать главарей самоназваных республик.

"Не только в Украине, но и в ЕС ни один человек никогда бы не сел за стол переговоров с такими личностями, как Захарченко (убитый главарь «ДНР», - ред.), как Плотницкий (экс-главарь «ЛНР», - ред.). Нужно было их менять», – отметил Тука.

Напомним, президент Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене вместе с председателем Верховной рады Украины, находясь с визитом на Донбассе, осудила проведение фейковых "выборов" 11 ноября.