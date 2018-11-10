За допомогою "виборів" на Донбасі РФ хоче повторити Придністров’я, - Тука

Фото: Георгій Тука (РБК-Україна)

На думку заступника міністра, Москва намагається легітимізувати ватажків бойовиків

Росія організувала незаконні вибори на окупованих територіях Донецької і Луганської областей для легітимізації ватажків самоназваних республік, щоб підштовхнути українську владу до прямих переговорів з ними, як це була на окупованій території Молдови - у Придністров'ї. Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

"Це чергова загроза, зрежисована Кремлем. Вона полягає у наступному: зверніть увагу, як в останні півроку активізувались прокремлівські сили. Які сьогодні, до речі, продемонстрували своє об’єднання, перший крок зробили Бойко з Рабіновичем. І впроваджують у суспільство тезу про необхідність так званих прямих переговорів. Це той самий сценарій, який свого часу був успішно реалізований Москвою в Молдові, коли примусили фактично почати прямі переговори з Тирасполем. Результат ми всі бачили», - вважає Тука.

На його думку, завдяки псевдовиборам Москва намагається легітимізувати ватажків самоназваних республік.

"Не тільки в Україні, а й в ЄС жодна людина ніколи б не сіла за стіл переговорів з такими особистостями, як Захарченко (вбитий ватажок «ДНР», - ред.), як Плотницький (екс-ватажок «ЛНР», - ред.). Потрібно було їх замінювати», - зазначив Тука.

Нагадаємо, президент Парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічене разом з головою Верховної ради України, перебуваючи з візитом на Донбасі, засудила проведення фейкових "виборів" 11 листопада.