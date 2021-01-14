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Помощница Трампа в Белом доме уволилась после импичмента

Вашингтон, Четверг 14 января 2021 15:34
Помощница Трампа в Белом доме уволилась после импичмента
Фото: Хоуп Хикс (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Помощница президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс уволилась с должности после объявления ему импичмента. Она была одной из самых влиятельных доверенных лиц американского лидера.

Об этом сообщает CNN.

“Главный советник в Белом доме уже не работает. Последний ее визит был во вторник. Окончательное увольнение было запланировано еще до беспорядков в Капитолии, 6 января”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хоуп Хикс стала мало появляться в Белом доме после того, как почувствовала, что ее влияние ослабло, когда она отвергла заявления Трампа о фальсификации выборов.

Напомним, вчера Палата представителей проголосовала за отстранение действующего президента Дональда Трампа от власти. Его признали виновным в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками в Капитолии 6 января. Далее вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат США.

Однако Сенат уже заявил, что не будет проводить экстренное заседание по рассмотрению импичмента Трампу.

Также РБК-Украина писало, что Трамп разозлился и изолировался после объявления ему импичмента. Он стал первым президентом, которому импичмент объявили дважды.

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