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Помічниця Трампа у Білому домі звільнилася після імпічменту

Вашингтон, Четвер 14 січня 2021 15:34
Помічниця Трампа у Білому домі звільнилася після імпічменту
Фото: Хоуп Хікс (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Помічниця президента США Дональда Трампа Хоуп Хікс звільнилася з посади після оголошення йому імпічменту. Вона була однією з найвпливовіших довірених осіб американського лідера.

Про це повідомляє CNN.

“Головна радниця у Білому домі вже не працює. Останній її візит був у вівторок. Остаточне звільнення було заплановано ще до заворушень у Капітолії, 6 січня”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Хоуп Хікс почала мало з’являтися у Білому домі після того, як відчула, що її вплив послабився, коли вона відкинула заяви Трампа про фальсифікації виборів.

Нагадаємо, вчора Палата представників проголосувала за відсторонення чинного президента Дональда Трампа від влади. Його визнали винним у підбурюванні до заколоту у зв'язку з заворушеннями у Капітолії 6 січня. Далі питання про імпічмент повинен розглянути Сенат США.

Однак Сенат уже заявив, що не буде проводити екстрене засідання з розгляду імпічменту Трампу.

Також РБК-Україна писало, що Трамп розлютився й ізолювався після оголошення йому імпічменту. Він став першим президентом, якому імпічмент оголосили двічі.

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