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После второго объявления импичмента Трамп разозлился и изолировался, - WP

Украина, Четверг 14 января 2021 12:23
После второго объявления импичмента Трамп разозлился и изолировался, - WP
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Президент Дональд Трамп разозлился и изолировался после объявления ему импичмента. Он стал первым президентом, которому импичмент объявили дважды.

Об этом сообщает Washington Post.

Издание пишет, что внутренний круг Трампа сокращается, а офисы в его Белом доме пустуют.

Отмечается, что действующий президент зол, поскольку его союзники не стали более решительно защищать его призывы к толпе сторонников, штурмовавших Капитолий на прошлой неделе.

Указано, что он разрывает отношения с одним из самых стойких своих защитников адвокатом Руди Джулиани. Трамп дал указание помощникам не оплачивать гонорары адвокатов Джулиани.

New York Times также информирует, что официальные лица Белого дома начали блокировать звонки Джулиани президенту.

Как писало РБК-Украина, Сенат Конгресса США может вынести на рассмотрение вопрос о запрете Дональду Трампу вновь баллотироваться на пост президента. Для этого Сенат должен поддержать его импичмент.

Напомним, вчера Палата представителей проголосовала за отстранение действующего президента Дональда Трампа от власти. Его признали виновным в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками в Капитолии 6 января. Далее вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат США.

Однако Сенат уже заявил, что не будет проводить экстренное заседание по рассмотрению импичмента Трампу.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампимпичмент

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