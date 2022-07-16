Помощница гаулейтера из Херсона получила пять лет тюрьмы

Помощница херсонского гауляйтера Кирилла Стремоусова получила пять лет тюрьмы. Ее задержали в Ивано-Франковске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Отмечается, что прокремлевский пропагандист Стремоусов является руководителем оккупационной "администрации Херсона". Его сообщница координировала информационно-подрывную деятельность агентурной сети. Находясь на Прикарпатье, коллаборантка распространяла в интернете пророссийские лозунги и призвала восстановить СССР.
Кроме того, в Черкасской области СБУ разоблачила местную жительницу, которая распространяла в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" враждебную агитацию.
Также в регионе разоблачили мужчину, который призывал присоединиться к оккупационным войскам. Его объявили в розыск.
В Сумской области киберспециалисты обезвредили схему хищения денег, собранных для ВСУ. Мошенники выманивали средства через мобильные банковские приложения.
Напомним, что нардепу-коллаборанту Алексею Ковалеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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