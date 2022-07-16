Помічниця гаулейтера з Херсона отримала п'ять років в'язниці

Зазначається, що прокремлівський пропагандист Стремоусов є керівником окупаційної "адміністрації Херсона". Його поплічниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі. Перебуваючи на Прикарпатті, колаборантка поширювала в інтернеті проросійські гасла і закликала відновити СРСР.

Крім того, у Черкаській області СБУ викрила місцеву жительку, яка поширювала у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" ворожу агітацію.

Також у регіоні викрили чоловіка, який закликав приєднатися до окупаційних військ. Його оголосили в розшук.

У Сумській області кіберфахівці знешкодили схему розкрадання грошей, зібраних для ЗСУ. Шахраї виманювали кошти через мобільні банківські додатки.