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Помічника Савченко доставили до Шевченківського райвідділу МВС

Новини » Суспільство    18.11.2018 - 17:19
Помічника Савченко доставили до Шевченківського райвідділу МВС
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Напередодні відбулося затримання Валерія Мосійка та активіста Юрія Хугана

Помічника народного депутата Надії Савченко Валерія Мосійка доставили до Шевченківського районного відділу Міністерства внутрішніх справ. Про це РБК-Україна повідомила прес-офіцер Шевченківського МВС Ганна Зубрєва.

"Його доставили в управління поліції для з'ясування певних обставин. Він не затриманий, доставлений в управління, щоб з ним поспілкуватися. В даний час він спілкується зі слідчим. Після цього будуть вирішувати правову кваліфікацію даної події", - заявила вона.

За її словами, у помічника нардепа поки немає статусу затриманого.

"Я вам кажу, після того, як він поспілкується зі слідчим буде вирішена правова оцінка події, що сталася. Встановлюють з приводу чого, коли, як і що конкретно (сталося, - ред.). Поки встановлюють його особу, звичайно. Для того, щоб надати юридичну оцінку ситуації встановлюють анкетні дані", - додала вона.

Також прес-офіцер зазначила, що активіста Юрія Хугіна не доставили до управління.

"З приводу нього інформації немає", - зазначила прес-офіцер

Нагадаємо, сьогодні в Києві правоохоронці затримали помічника народного депутата Надії Савченко Валерія Мосійка та активіста Юрія Хугіна.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниНадія Савченко
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