Помощника нардепа задержали за взятку за отвод земли участникам ООС

Как говорят в прокуратуре, за взятку помощник нардеп должен был осуществить влияние на должностных лиц Департамента градостроительного комплекса и земельных отношений Черновицкого городского совета.

Помощник нардепа, по данным правоохранителей, должен был способствовать принятию горсоветом решения о предоставлении разрешений на отвод земельных участков для строительства и обслуживания домов по заявлениям участников ООС.

"Правоохранители задержали помощника народного депутата во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, готовится сообщение задержанному о подозрении", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Фото: помощника нардепа задержали за взятку (фото gp.gov.ua)