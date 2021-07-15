Помічника нардепа затримали за хабар за відведення землі учасникам ООС

Як кажуть в прокуратурі, за хабар помічник нардеп мусив здійснити вплив на посадовців Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради.

Помічник нардепа, за даними правоохоронців, мав сприяти прийняттю міськрадою рішення про надання дозволів на відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування будинків за заявами учасників ООС.

"Правоохоронці затримали помічника народного депутата під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, готується повідомлення затриманому про підозру", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Фото: помічника нардепа затримали за хабар (gp.gov.ua)