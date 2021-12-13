Помощник госсекретаря США встретится в России с Козаком

В рамках визита в Москву помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид планируется встреча с заместителем главы администрации российского президента Дмитрием Козаком. С президентом РФ Владимиром Путиным она встречаться не планирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Комсомольскую правду ".

Переговоры пройдут в Москве в ходе визита Донфрид. По словам пресс-секретаря, президент РФ, Владимир Путин не планирует встречаться с помощником Энтони Блинкена.

"Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак действительно планирует провести встречу с помощником госсекретаря Соединенных Штатов Карен Донфрид", - пишет издание, ссылаясь на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Ранее Госдеп США сообщил, что Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря. Она обсудит ситуацию на границе РФ и Украины и имплементацию минских договоренностей.

Стоит отметить, что 15-16 декабря Донфрид посетит Брюссель, где проведет встречи с представителями ЕС и НАТО.

Напомним, РБК-Украина рассказывало об онлайн-саммите президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Штаты пригрозили Кремлю оказать Киеву военную помощь в случае эскалации.