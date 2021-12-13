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Помічник держсекретаря США зустрінеться в Росії з Козаком

Автор: Ольга Белей

У рамках візиту до Москви помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід планується зустріч із заступником глави адміністрації російського президента Дмитром Козаком. З президентом РФ Володимиром Путіним вона зустрічатися не планує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комсомольскую правду".

"Заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак дійсно планує провести зустріч з помічником держсекретаря Сполучених Штатів Карен Донфрід", - пише видання, посилаючись на заяву офіційного представника Кремля Дмитра Пєскова.

Переговори пройдуть в Москві в ході візиту Донфрід. За словами прес-секретаря, президент РФ, Володимир Путін не планує зустрічатися з помічником Ентоні Блінкена.

Раніше Держдеп США повідомив, що Донфрід відвідає Київ і Москву 13-15 грудня. Вона обговорить ситуацію на кордоні РФ і України та імплементацію Мінських домовленостей.

Варто відзначити, що 15-16 грудня Донфрід відвідає Брюссель, де проведе зустрічі з представниками ЄС і НАТО.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про онлайн-саміті президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Штати пригрозили Кремлю надати Києву військову допомогу в разі ескалації.

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Сполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяВолодимир Козак