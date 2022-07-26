Вместо помощи армии "волонтеры" приобрели себе люксовые автомобили, их задержали

В Тернопольской области псевдоволонтеры на собственные нужды потратили почти 2 миллиона гривен, которые предварительно собрали у граждан. Два мужчины и женщина приобрели себе автомобили, мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие ценности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
"Расследованием установлено, что в начале войны обвиняемые за собранные на поддержку Вооруженных Сил Украины добровольные пожертвования приобрели для собственного использования перечень вещей на общую сумму около 2 млн грн", - говорится в сообщении. Как рассказали правоохранители, мошенники на собранные средства купили себе:
Прокуроры Тернопольской областной прокуратуры передали дело в суд. По статье "Использование благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения" обвиняемым грозит от пяти до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее правоохранители в Киеве обнаружили псевдоволонтера. Собранные средства мужчина тратил не на ВСУ, а на собственные нужды.
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