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Вместо помощи армии "волонтеры" приобрели себе люксовые автомобили, их задержали

Фото: Псевдволонтеры потратили почти 2 миллиона пожертвований на покупку собственных автомобилей (УНИАН)
Автор: Илона Свиридова

В Тернопольской области псевдоволонтеры на собственные нужды потратили почти 2 миллиона гривен, которые предварительно собрали у граждан. Два мужчины и женщина приобрели себе автомобили, мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие ценности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"Расследованием установлено, что в начале войны обвиняемые за собранные на поддержку Вооруженных Сил Украины добровольные пожертвования приобрели для собственного использования перечень вещей на общую сумму около 2 млн грн", - говорится в сообщении. Как рассказали правоохранители, мошенники на собранные средства купили себе:

  • Автомобили Range Rover и Audi Q5;
  • мобильные телефоны;
  • ювелирные изделия;
  • другие материальные ценности.

Прокуроры Тернопольской областной прокуратуры передали дело в суд. По статье "Использование благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения" обвиняемым грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители в Киеве обнаружили псевдоволонтера. Собранные средства мужчина тратил не на ВСУ, а на собственные нужды.

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