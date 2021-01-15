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Допомога США. Україна отримала 20 Humvee та десятки човнів

Київ, П'ятниця 15 січня 2021 21:52
Допомога США. Україна отримала 20 Humvee та десятки човнів
Фото: бронемобілі Humvee (twitter.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки передали українським Збройним силам чергову партію військової допомоги в рамках ініціативи сприяння безпеці України. Українська армія отримала бронемобілі та човни.

Про це повідомило посольство США в Україні на сторінці у Twitter.

Так, українським Сухопутним військам та Силам спеціальних операцій передали 20 бронемобілів Humvee.

Військово-морські сили, як додали в американському представництві, отримали від США 84 човни.

Нагадаємо, у найближче півріччя Україна отримає ще три американські патрульні катери класу Island. Після цього українські ВМС матимуть дивізіон з п'яти катерів цього класу.

Як писало РБК-Україна, в США вже прибули українські моряки, щоб вчитися керувати цими трьома патрульними катерами класу Island. Моряки пройдуть 10-тижневий курс спецпідготовки.

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