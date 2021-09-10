ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Помощь США в противостоянии российской агрессии будет расширяться, - посол

Новина українською →
Пятница 10 сентября 2021 09:10
Помощь США в противостоянии российской агрессии будет расширяться, - посол Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Посол Украины Оксана Маракарова заявила, что США подтвердили помощь Украине в противостоянии агрессии РФ. Кроме того, по ее словам, эта помощь будет расширяться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Маркаровой "Суспільному".

Она пояснила, что США и Украина на пять лет определили принципы, на которых базируется сотрудничество в сфере обороны.

"США подтвердили, что они будут активно нам помогать противостоять российской агрессии. Они нам активно помогают с самого начала агрессии, но новый этап сотрудничества говорит, что оно будет расширяться", - сказала посол.

Кроме того, была достигнута договоренность об углублении сотрудничества в Черноморском регионе.

"В развитии оборонной способности на суше, море и воздухе. А также в секторе кибербезопасности. Это рамочное соглашение (по стартегическим основам оборонного партнерства, - ред.) является базой по каждому из этих приоритетов, на которой мы можем вести с нашими коллегами разговоры", - добавила Маркарова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Оксана Маркарова
NEWS
В Украине за сутки 3 615 новых случаев коронавируса
В Украине за сутки 3 615 новых случаев коронавируса
DAILY
Страх "чужого". Есть ли в Украине проблема с расизмом и нетерпимостью
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Страх "чужого". Есть ли в Украине проблема с расизмом и нетерпимостью