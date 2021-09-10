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Допомога США в протистоянні російській агресії буде розширюватися, - посол

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П'ятниця 10 вересня 2021 09:10
Допомога США в протистоянні російській агресії буде розширюватися, - посол Фото: посол України в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Посол України Оксана Маракарова заявила, що США підтвердили допомогу Україні в протистоянні агресії РФ. Крім того, за її словами, ця допомога буде розширюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Маркарової "Суспільному".

Вона пояснила, що США та Україна на п'ять років визначили принципи, на яких базується співпраця у сфері оборони.

"США підтвердили, що вони будуть активно нам допомагати протистояти російській агресії. Вони нам активно допомагають від самого початку агресії, але новий етап співпраці говорить, що вона буде розширюватись", - сказала посол.

Крім того, була досягнута домовленість про поглиблення співробітництва в Чорноморському регіоні.

"У розбудові оборонної спроможності на суші, морі та повітрі. А також в секторі кібербезпеки. Ця рамкова угода (з стартегічних основ оборонного партнерства, - ред.) є базою по кожному з цих пріоритетів, на якій ми можемо вести з нашими колегами розмови", - додала Маркарова.

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