Помощь РФ в войне. В Генштабе объяснили настоящую цель военных учений в Беларуси

"По имеющимся данным, под предлогом проведения занятий, тренировок, сборных мероприятий на базах хранения вооружения и военной техники проводит обслуживание и снятие этой техники с хранения", - сказал он.

По его словам, учитывая большие потери агрессора в вооружении и военной технике, а также несколько лучшее состояние и условия хранения этой техники на складах вооруженных сил Беларуси, не исключено, что наш сосед предоставит указанное вооружение и военную технику для российского агрессора и эту технику в дальнейшем может быть перемещено на донецкое или херсонское направление ведения боевых действий для усиления группировок противника.

Также, по мнению Громова, не исключено, что именно на территории Беларуси, учитывая наличие спецподразделений РФ, идет подготовка российских ДРГ.

К тому же, на территории бывшего белорусского аэродрома "Зябровка" активно строится военная инфраструктура. Не исключено, что Беларусь предоставит эту территорию для размещения очередной военной базы вблизи границы с Украиной.

Он подчеркнул, что сохраняется угроза использования территории и воздушного пространства Беларуси для осуществления ракетных обстрелов и диверсий, хотя о масштабном наступлении пока речь не идет.

"К масштабному наступлению на большой площади нашей территории отсутствует со стороны Республики Беларусь достаточное количество сил и средств противника", - отметил Громов.