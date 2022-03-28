Помощь переселенцам в Украине: как получить 6500 гривен (инструкция)

Как подать заявку

Заявки на получение 6500 гривен нужно подать до 31 марта через "Дію". Для начала нужно авторизоваться в Дії на смартфоне, перейти в раздел "Услуги", выбрать услугу єПідтримка и нажать "Получить помощь".

Зачисление средств должно быть проведено на карту єПідтримк в течение 10 дней.

Если нет карты єПідтримка, ее можно получить онлайн в приложении банка или оформить карту в физическом отделении банка.

Кто имеет право на 6500 гривен

Программа єПідтримка доступна для ФОП всех групп и наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общегосударственного страхования и государственной службы.

Речь идет о людях, которые платят налоги на территории таких регионов:

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

г. Киев

Луганская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Харьковская область

Херсонская область

Черниговская область

Сколько украинцев уже подали заявки и сколько выплачено

По состоянию на 27 марта 4 млн украинцев подали заявки на єПідтримку в "Дія", уже получили деньги 2,7 млн человек. Всего выплачено из бюджета 17,9 млрд гривен.

В то же время, Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6,57 млн украинцах, которые могут подать заявки на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках программы єПідтримка.