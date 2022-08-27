Допомогу ООН отримають ще 277 тисяч українців

Міністерство соціальної політики України передало Всесвітній продовольчій програмі ООН черговий список заяв на виплату грошової допомоги. Допомога виплачується в розмірі 2 220 гривень на кожного члена сім'ї на місяць протягом трьох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики .

Яка зазначили в прес-службі, список складається із 127 626 заяв від малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю з Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей. Допомогу зможе отримати 276 551 людина.

Загалом списки, що були передані Мінсоцполітики на виплати міжнародним організаціям, включають 780 722 особи. Крім цього передано інформацію для виплат 189 428 особам, що зазначені в заявах, поданих через платформу єДопомога.

"Тобто на сьогодні загальна кількість людей, що передані у списках до міжнародних організацій для здійснення виплат, дорівнює 1 246 701", - повідомили в прес-службі.