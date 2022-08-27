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Допомогу ООН отримають ще 277 тисяч українців

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Україна, Субота 27 серпня 2022 15:43
Допомогу ООН отримають ще 277 тисяч українців Фото: допомога ООН буде виплачена для 277 тисяч українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики України передало Всесвітній продовольчій програмі ООН черговий список заяв на виплату грошової допомоги. Допомога виплачується в розмірі 2 220 гривень на кожного члена сім'ї на місяць протягом трьох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Яка зазначили в прес-службі, список складається із 127 626 заяв від малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю з Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей. Допомогу зможе отримати 276 551 людина.

Загалом списки, що були передані Мінсоцполітики на виплати міжнародним організаціям, включають 780 722 особи. Крім цього передано інформацію для виплат 189 428 особам, що зазначені в заявах, поданих через платформу єДопомога.

"Тобто на сьогодні загальна кількість людей, що передані у списках до міжнародних організацій для здійснення виплат, дорівнює 1 246 701", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, платформа єДопомога має три напрями підтримки українців: державна, волонтерська та міжнародна. єДопомога міжнародна надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Зі свого боку, Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу.

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ООН Міністерство соціальної політики
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