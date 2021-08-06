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Помощь от МВФ пойдет на подушку безопасности для Украины, - советник Зеленского

Автор: РБК-Украина

Часть помощи от Международного валютного фонда может быть заведена в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для Украины. При этом только часть средств будет использована в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко в эфире "Украина 24".

"Сейчас дискуссия продолжается. Но как я понимаю ситуацию, часть этих средств может быть заведено в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть этих средств будет использована в этом году, но значительная часть будет использована в следующем году", - заявил он.

По словам советника Зеленского, речь идет об использовании этих средств не на текущее потребление, а об использовании средств, чтобы стимулировать экономическое развитие в стране в среднем и долгосрочном периоде времени.

"Это значит, что их надо тратить на то, что дает так называемый синергический дополнительный эффект", - добавил он.

Напомним, МВФ 2 августа окончательно утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов. Из них 2,7 млрд долларов предусмотрены для Украины.

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