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"Помощь" от "Единой России". Оккупанты вывезли медицинское оборудование Мариуполя в Донецк

Новина українською →
Суббота 21 мая 2022 14:52
"Помощь" от "Единой России". Оккупанты вывезли медицинское оборудование Мариуполя в Донецк Фото: оккупанты вывезли медицинское оборудование Мариуполя в Донецк (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные похитили медицинское оборудование Мариуполя. Отвезли его в Донецк в качестве "помощи" от партии "Единая Россия".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Как отметил Андрющенко, оккупанты похитили оборудование из 1 и 2 городской больницы Мариуполя. После этого, они отвезли его в клинику Калинина в Донецке.

"Как благотворительная помощь "Единой России". Теперь в Донецке новая современная хирургия благодаря украинским налогоплательщикам. Украсть, а потом выдать украденное за благотворительность. Просто Россия. Без удивлений и сюрпризов",- пишет советник мэра Мариуполя.

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