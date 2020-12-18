Допомогу із часткового безробіття розширили: президент підписав закон

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Право на допомогу отримали працюючі пенсіонери

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо соціального захисту населення на період дії карантину. Верховна рада ухвалила цей закон грудня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Як зазначається в повідомленні, право на отримання допомоги з часткового безробіття застрахованим особам у разі втрати ними частини доходу через карантинні обмеження поширюється на громадян, які отримують пенсії.

Крім того, закон надає громадянам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС, право на одноразове одержання ваучера, який може бути використаний для отримання послуг з перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями у пріоритетних видах економічної діяльності.

Нагадаємо, Верховна рада 2 грудня внесла зміни до деяких законів України щодо соціального захисту населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID -19).

У законі прописані терміни, в які роботодавці повідомляють центру зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників - не пізніше ніж за два місяці до звільнення і не пізніше ніж за 30 календарних днів до звільнення у разі, якщо це держслужбовці. Також конкретизуються підстави для отримання підприємствами допомоги по частковому безробіттю через зупинку виробництва.

Відзначимо, у 2020 році з державного бюджету на допомогу по частковому безробіттю було виділено 2,8 млрд гривень.