Допомогу по 2000-3000 гривень вже отримали 250 тисяч внутрішніх переселенців

Протягом квітня на виплату допомоги на проживання Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку більше 1,2 мільярда гривень. За рахунок цих коштів допомогу отримають близько 248 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики .

Як зазначається в повідомленні, Ощадбанк перераховує кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати.

До кінця квітня передбачено подальше перерахування коштів на виплату допомоги на проживання з урахуванням того, що процес реєстрації внутрішньо переміщених осіб триває, а також того, що уряд продовжив до кінця квітня строк подання заяв на отримання допомоги, відповідно до яких допомога на проживання заявникам виплачуватиметься, починаючи з березня.

Відповідно до рішення уряду допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб надається щомісячно з місяця звернення у наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень;

для інших осіб - 2 000 гривень.

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України, висловила сподівання, що днями заяву на допомогу на проживання можна буде подати через Дію, і це надасть можливість всім, хто потребує допомоги, звернутись за нею без черг та зайвих документів.

"Наступне наше завдання - надати статус внутрішньо переміщених осіб та допомогу на проживання людям з деокупованих територій, у яких зруйноване житло, навіть якщо вони нікуди не переїжджали. Адже проживати в своєму помешканні вони не можуть", - сказала Лазебна.