"Помогли создать нынешнюю мощь": Кулеба обвинил Германию в многолетней политике в отношении РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выдвинул серьезные обвинения в адрес Германии за ее многолетнюю политику в отношении России. Он заявил, что Берлин фактически помогли создать нынешнюю мощь Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF .

"Мне очень жаль, что приходится это говорить: вы фактически помогли создать нынешнюю мощь России. И мы надеемся, что вы также внесете соответствующую сумму, чтобы остановить российскую военную машину", - заявил Кулеба.

Он также выразил надежду, что Германия как партнер поможет Украине в войне с Россией.

В частности, что Германия предоставит Украине все необходимое нашей стране вооружение.

"Я не думаю, что это справедливо, что Германия в последние годы имела широкомасштабное оборонное сотрудничество с Россией. Так что, возможно, сейчас самое время снабдить нас всем необходимым для самозащиты", - заявил министр.

В то же время он призвал Берлин ужесточить санкции против Москвы.

"Я бы хотел, чтобы Германия занимала лидирующую позицию в вопросе санкций", - заявил Кулеба, добавив, что в некоторых случаях США также готовы пойти дальше, чем Германия.

При этом он выразил надежду, что Германия поддержит решение Украины стать членом ЕС.

"Украина должна стать членом ЕС. Это невозможно сделать в мгновение ока, но мы ожидаем, что правительство Германии также поддержит это решение. Потому что Украина принадлежит Европе, и с Украиной Европа будет в большей безопасности", - подчеркнул Кулеба.